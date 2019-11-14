Верапамила гидрохлорид (Verapamil) (3114) - инструкция по применению ATC-классификация
Верапамила гидрохлорид инструкция по применению
Фармакологические свойства
верапамил (5-[(3,4 - диметоксифенэтил)-метиламино]-2-(3,4 - диметоксифенил)-2-изопропилвалеронитрила гидрохлорид) относится к антагонистам ионов кальция группы фенилалкиламина; наряду с антиадренергической активностью в механизме действия препарата существенную роль играет также повышение уровня калия в миокарде.
Препарат вызывает расширение коронарных сосудов и увеличивает коронарный кровоток, снижает потребность миокарда в кислороде. При ишемии миокарда способствует уменьшению диспропорции между потребностью и снабжением сердца кислородом, снижает сократимость миокарда, существенно не изменяя при этом сердечный выброс. Верапамил угнетает синоатриальную и AV-проводимость, обладает антиаритмическим эффектом (относится к антиаритмическим препаратам IV класса). Он оказывает некоторое натрийуретическое и диуретическое действие за счет снижения канальцевой реабсорбции. Тормозит агрегацию тромбоцитов.
Верапамил активно метаболизируется в печени, поэтому при нарушении ее функций выделение препарата заметно удлиняется.
Показания Верапамила гидрохлорид
верапамил в качестве антиаритмического средства в основном назначают при предсердных аритмиях — суправентрикулярных пароксизмальных тахикардиях, экстрасистолии (при желудочковых аритмиях, включая экстрасистолии, препарат малоэффективен). Верапамил применяют также при умеренной АГ (при тяжелых формах АГ гораздо эффективнее действует нифедипин). В зависимости от характера патологического процесса верапамил назначают в/в или внутрь. В/в путь введения предпочтительнее при гипертонических кризах, приступах стенокардии, пароксизмах суправентрикулярной тахикардии. Внутрь назначают при хронической ИБС с целью профилактики приступов стенокардии напряжения (особенно сочетающейся с предсердной экстрасистолией и склонностью к тахикардии).
Применение Верапамила гидрохлорид
внутрь за 30 мин до еды (дозы подбирают индивидуально). При легких формах стенокардии назначают по 0,04–0,08 г 3–4 раза в сутки. При необходимости разовую дозу повышают до 0,16 г. Суточная доза составляет 0,24–0,48 г. Поддерживающую терапию препаратом в более низких, индивидуально подобранных дозах проводят длительно.
Детям назначают препарат в низких дозах: в возрасте до 4 лет внутрь по 0,02 г 2–3 раза в сутки, до 14 лет — по 0,04 г 2–3 раза в сутки.
Толерантность к верапамилу при длительном его применении не развивается.
Противопоказания
кардиогенный шок, выраженная артериальная гипотензия, острый период инфаркта миокарда с AV-блокадой, I триместр беременности, период кормления грудью.
Побочные эффекты
возможны тошнота, рвота, головокружение, повышенная утомляемость, периферические отеки, аллергические реакции, чаще — атонический запор (особенно при длительном приеме). Высокие дозы могут вызывать артериальную гипотензию, AV-блокаду.
Взаимодействия
осторожно применяют одновременно с блокаторами b - адренорецепторов из-за возможного совместного усиления их негативного влияния на внутрисердечную проводимость и сократимость миокарда.
Условия хранения
в защищенном от света месте.