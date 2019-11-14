внутрь за 30 мин до еды (дозы подбирают индивидуально). При легких формах стенокардии назначают по 0,04–0,08 г 3–4 раза в сутки. При необходимости разовую дозу повышают до 0,16 г. Суточная доза составляет 0,24–0,48 г. Поддерживающую терапию препаратом в более низких, индивидуально подобранных дозах проводят длительно.

Детям назначают препарат в низких дозах: в возрасте до 4 лет внутрь по 0,02 г 2–3 раза в сутки, до 14 лет — по 0,04 г 2–3 раза в сутки.

Толерантность к верапамилу при длительном его применении не развивается.