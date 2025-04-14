Верапамила гидрохлорид (Verapamil)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,26
Экономия при брони: -2,86 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,89
Экономия при брони: -2,85 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,46
Экономия при брони: -3,86 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,81
Экономия при брони: -2,21 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,59
Экономия при брони: -4,51 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,38
Экономия при брони: -3,26 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,16
Экономия при брони: -2,62 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,49
Экономия при брони: -10,15 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,31
Экономия при брони: -11,76 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,58
Экономия при брони: -5,19 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"