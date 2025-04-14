Верапамила гидрохлорид (Verapamil)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Днепр
Не болей
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,25
Экономия при брони: -11,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,58
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,78
Экономия при брони: -2,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,78
Экономия при брони: -4,26 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,81
Экономия при брони: -10,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,25
Экономия при брони: -11,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,30
Экономия при брони: -9,71 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,62
Экономия при брони: -10,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,27
Экономия при брони: -2,87 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,78
Экономия при брони: -5,22 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,80
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,56
Экономия при брони: -10,03 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,84
Экономия при брони: -5,51 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"