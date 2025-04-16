Верапамила гидрохлорид (Verapamil)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,77
Экономия при брони: -11,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,05
Экономия при брони: -11,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,64
Экономия при брони: -3,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 9-В
2.8 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,16
Экономия при брони: -11,96 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
3.1 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 4
3.2 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 52-Б
3.2 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"