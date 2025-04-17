Верапамила гидрохлорид (Verapamil)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,43
Экономия при брони: -5,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,69
Экономия при брони: -4,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,85
Экономия при брони: -3,67 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.8 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 51
2.1 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Кирпичный, 3
2.3 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,17
Экономия при брони: -4,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 23
3.1 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,80
Экономия при брони: -11,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 126
3.2 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,11
Экономия при брони: -5,81 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 75
5.3 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,90
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 42
5.7 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Г
6.0 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Тимофеевская, 4
6.2 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.3 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"