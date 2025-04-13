Верапамила гидрохлорид (Verapamil)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 273 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,24
Экономия при брони: -6,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,22
Экономия при брони: -3,38 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,68
Экономия при брони: -4,58 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,31
Экономия при брони: -10,81 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,70
Экономия при брони: -1,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
1.8 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Верапамила гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,81
Экономия при брони: -4,94 грн