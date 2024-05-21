Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию иммунной системыДиетические добавки — иммуномодуляторыГрипофитол иммуно (Gripofitol immuno) Грипофитол иммуно (Gripofitol immuno) (305019) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 38,19 грн Без рецепта 20 шт от 38,19 грн В наличии в 135 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель ЗАО "Лектравы" Форма выпуска Фиточай Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 4.1. Диетические добавки — иммуномодуляторы