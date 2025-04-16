Грипофитол иммуно (Gripofitol immuno)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Николаев
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
104,12
Экономия при брони: -6,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
103,46
Экономия при брони: -5,55 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
102,45
Экономия при брони: -4,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 171/15
4.1 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
4.2 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
102,65
Экономия при брони: -4,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,06
Экономия при брони: -4,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Николаев, ул. Космонавтов, 78
5.7 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
6.7 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 128-Г/2
7.5 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 83-А
8.1 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,02
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 142/5
8.2 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 142/3
8.2 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
9.0 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"