Киев
Грипофитол иммуно (Gripofitol immuno)

Грипофитол иммуно (Gripofitol immuno)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 29 аптеках в Одесса
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
61,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
101,66
Экономия при брони: -3,67 грн
97,99 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,21 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,70
Экономия при брони: -16,86 грн
77,84 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
75,61 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,94
Экономия при брони: -17,05 грн
77,89 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,13 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 70/54
4.0 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,80 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
76,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
5.4 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,46
Экономия при брони: -3,73 грн
88,73 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
5.5 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,58 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Независимости, 9
5.9 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,04
Экономия при брони: -4,72 грн
88,32 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 1/1
6.0 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
58,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.2 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,54 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
6.2 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
77,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 22:00
Одесса, ул. Варненская, 7-Б
6.9 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,81
Экономия при брони: -18,44 грн
75,37 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Варненская, 11
7.0 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
73,47 грн
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