Грипофитол иммуно (Gripofitol immuno)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Одесса
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
101,66
Экономия при брони: -3,67 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,70
Экономия при брони: -16,86 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,94
Экономия при брони: -17,05 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 70/54
4.0 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека tas
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
5.4 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,46
Экономия при брони: -3,73 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пироговская, 5
5.5 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Одесса, ул. Независимости, 9
5.9 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,04
Экономия при брони: -4,72 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 1/1
6.0 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.2 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
6.2 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Варненская, 7-Б
6.9 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,81
Экономия при брони: -18,44 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Варненская, 11
7.0 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"