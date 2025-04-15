Грипофитол иммуно (Gripofitol immuno)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Львов
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,89
Экономия при брони: -9,62 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,93
Экономия при брони: -9,99 грн
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,15
Экономия при брони: -4,37 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,53
Экономия при брони: -31,61 грн
Пульс
Львов, ул. Патона, 9/4
4.2 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Пасечная, 70
4.2 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Львов, ул. Гринченко, 2-А
4.5 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
5.0 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
5.7 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
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5.0 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
89,14
Экономия при брони: -3,29 грн
Аптека оптовых цен
Винники, ул. Галицкая, 18
9.0 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Здорова родина
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
9.1 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 14
10.0 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,98
Экономия при брони: -25,57 грн
Здорова родина
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
10.0 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Городок, ул. Львовская, 31
26.6 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"