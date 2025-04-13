Грипофитол иммуно (Gripofitol immuno)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,90
Экономия при брони: -24,28 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,40
Экономия при брони: -25,80 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,11
Экономия при брони: -14,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,15
Экономия при брони: -16,14 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,65
Экономия при брони: -2,57 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
96,25
Экономия при брони: -16,13 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,27
Экономия при брони: -13,01 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Киев, пл. Печерская, 1
2.4 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Полтавская, 10
2.6 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"