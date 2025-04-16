Грипофитол иммуно (Gripofitol immuno)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
104,71
Экономия при брони: -6,79 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
3.0 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,03
Экономия при брони: -12,60 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,40
Экономия при брони: -25,20 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Глазового Павла, 24-В
4.2 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,13
Экономия при брони: -5,36 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 1
5.0 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 74
5.2 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 87-Б
5.3 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
91,82
Экономия при брони: -6,85 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 70-А
7.5 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
7.6 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,69
Экономия при брони: -3,95 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, просп. Южный, 26
8.1 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,27
Экономия при брони: -3,50 грн