Грипофитол иммуно (Gripofitol immuno)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,95
Экономия при брони: -6,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,07
Экономия при брони: -12,68 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,60
Экономия при брони: -4,84 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,86
Экономия при брони: -5,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,88
Экономия при брони: -6,15 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
4.3 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
4.4 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
4.7 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,99
Экономия при брони: -8,53 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
4.7 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
104,32
Экономия при брони: -6,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
4.9 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 106
5.0 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,24
Экономия при брони: -22,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 13
5.1 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
5.2 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
5.4 км
ГРИППОФИТОЛ ИММУНО фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"