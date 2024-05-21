Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции СССДиетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системыГипертофитол (Gipertofitol)

Гипертофитол (Gipertofitol) (305016) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Гипертофитол (Gipertofitol)
Цена в городе Киев
от 38,66 грн
Без рецепта
20 шт от 38,66 грн
В наличии в 102 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Фиточай
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
6.1. Диетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системы