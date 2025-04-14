Гипертофитол (Gipertofitol)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,10
Экономия при брони: -23,50 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 70/54
4.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пироговская, 5
5.5 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 1/1
6.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.2 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
6.2 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека шар@
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
6.9 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,13
Экономия при брони: -4,67 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Космонавтов, 33
7.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Варненская, 11
7.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
9.2 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,46
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,45
Экономия при брони: -4,99 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Королева Академика, 33
9.9 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,71
Экономия при брони: -6,25 грн