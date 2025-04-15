Гипертофитол (Gipertofitol)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,68
Экономия при брони: -6,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,91
Экономия при брони: -5,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,31
Экономия при брони: -5,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
4.3 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
95,10
Экономия при брони: -6,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,24
Экономия при брони: -5,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
4.9 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 13
5.1 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
5.4 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
5.9 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
6.1 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
6.1 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
6.4 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,84
Экономия при брони: -4,38 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
6.5 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Харьковская / Яворницкого Дмитрия, 2/44
6.6 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 99
7.1 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"