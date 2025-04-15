Гипертофитол (Gipertofitol)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
4.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,87
Экономия при брони: -12,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
4.8 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,55
Экономия при брони: -7,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
6.5 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,43
Экономия при брони: -10,83 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Винтера / Кияшко, 30/3
7.6 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
8.2 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
9.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 40-А
9.1 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зачинаева, 20
11.8 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Соленое, ул. Героев Украины, -
45.7 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Садовая, 1-А
58.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Сурско-Литовская, 1
60.4 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паршина, 14
61.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
91,94
Экономия при брони: -3,48 грн