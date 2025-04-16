Гипертофитол (Gipertofitol)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,40
Экономия при брони: -25,20 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
3.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,40
Экономия при брони: -25,20 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,22
Экономия при брони: -5,76 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Глазового Павла, 24-В
4.2 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,13
Экономия при брони: -5,67 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 1
5.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 74
5.2 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
6.9 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,16
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 70-А
7.5 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,33
Экономия при брони: -5,87 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
7.9 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,09
Экономия при брони: -4,63 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
12.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
95,94
Экономия при брони: -6,39 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
12.7 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
12.8 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"