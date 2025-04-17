Гипертофитол (Gipertofitol)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Чернигов
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,29
Экономия при брони: -3,83 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низкие цены №1
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.5 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Славутич, пл. Привокзальная, 6
37.1 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Сновск, ул. Независимости, 2-А
57.4 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
64.6 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,22
Экономия при брони: -3,76 грн
Аптека низкие цены №1
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
64.9 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,70
Экономия при брони: -5,24 грн
Аптека 9-1-1
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
65.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 8
65.1 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 120
66.7 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,82
Экономия при брони: -4,36 грн
Мед-сервис
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 107-А
66.8 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 91/1
73.2 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Біла ромашка
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
112.3 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
97,11
Экономия при брони: -2,91 грн