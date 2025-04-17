Киев
Гипертофитол (Gipertofitol)

Гипертофитол (Gipertofitol)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 8 аптеках в Чернигов
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,08 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,29
Экономия при брони: -3,83 грн
88,46 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,93 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
67,15 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
89,64 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,14 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,53 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.5 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,56 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,67 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Славутич, пл. Привокзальная, 6
37.1 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,62 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 19:00
Сновск, ул. Независимости, 2-А
57.4 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
56,08 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
64.6 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,22
Экономия при брони: -3,76 грн
88,46 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,79 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
64.9 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,70
Экономия при брони: -5,24 грн
88,46 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
65.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
81,91 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 8
65.1 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,51 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 120
66.7 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,82
Экономия при брони: -4,36 грн
88,46 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 107-А
66.8 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
61,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 91/1
73.2 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,51 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
112.3 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
97,11
Экономия при брони: -2,91 грн
94,20 грн
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