Гипертофитол (Gipertofitol)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Львов
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,10
Экономия при брони: -22,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,93
Экономия при брони: -4,47 грн
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,28
Экономия при брони: -4,82 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
97,30
Экономия при брони: -27,40 грн
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Львов, ул. Садовая, 2-А
3.1 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,04
Экономия при брони: -5,58 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Здорова родина
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 24
3.9 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
78,98
Экономия при брони: -1,39 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Пасечная, 70
4.2 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Львов, ул. Гринченко, 2-А
4.5 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Львов, ул. Чукарина, 1
5.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
5.7 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Львов, просп. Красной Калины, 105
6.7 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
95,68
Экономия при брони: -6,13 грн
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9.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Рудно, ул. Владимира Великого, 1-В
10.0 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
27.6 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Здорова родина
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
42.1 км
Гипертофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
71,89
Экономия при брони: -0,39 грн