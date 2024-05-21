Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечникаВивокапс 16 (Vivokaps 16) Вивокапс 16 (Vivokaps 16) (304892) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 99,89 грн Без рецепта 16 шт от 99,89 грн В наличии в 15 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Годовиченко С.О. Количество штук в упаковке 16 шт. Диетические добавки 8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника