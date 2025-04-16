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Вивокапс 16 (Vivokaps 16)
Вивокапс 16 (Vivokaps 16)
Николаев
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В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
144.2 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
107,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
258.8 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
112,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
277.3 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони:
-5,30 грн
130,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
279.2 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони:
-10,50 грн
125,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Момота Генерала, 1
280.1 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони:
-5,30 грн
130,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
347.2 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
120,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
351.3 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
120,50
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 4-А
399.0 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
120,50
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
399.5 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
117,00
Экономия при брони:
-2,34 грн
114,66
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
401.2 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,80
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 243
407.8 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
112,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
412.2 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
510.7 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
120,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
511.0 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони:
-10,50 грн
125,70
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Соборности, 2
511.5 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
120,50
грн
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Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
584.1 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
114,70
грн
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