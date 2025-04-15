Вивокапс 16 (Vivokaps 16)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Запорожье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
8.0 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
72.0 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони: -5,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
118.0 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
199.9 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
286.1 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Момота Генерала, 1
292.0 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 243
434.9 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 4-А
435.1 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
435.8 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
117,00
Экономия при брони: -2,34 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
438.4 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
449.9 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 27 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
491.2 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
491.6 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони: -5,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Соборности, 2
492.2 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
779.9 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.