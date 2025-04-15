Вивокапс 16 (Vivokaps 16)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони: -5,30 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
77.5 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
130.5 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
139.3 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
235.6 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Момота Генерала, 1
241.5 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 243
378.4 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 4-А
380.0 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
380.8 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
117,00
Экономия при брони: -2,34 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
383.4 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
394.6 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
426.6 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
427.0 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони: -5,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Соборности, 2
427.6 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
752.7 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.