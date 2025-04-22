Киев
Вивокапс 16 (Vivokaps 16)

Вивокапс 16 (Vivokaps 16)

Киев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 4 аптеках в Киев
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
6.2 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
117,00
Экономия при брони: -2,34 грн
114,66 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 4-А
9.5 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
130,90 грн
В городах рядом
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
19.9 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
122,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:30
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
130.5 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
130,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
130.6 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони: -15,70 грн
120,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Соборности, 2
130.9 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
130,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Момота Генерала, 1
154.0 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони: -15,70 грн
120,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
159.7 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони: -15,70 грн
120,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
301.0 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
130,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
301.5 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
130,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
386.2 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони: -15,70 грн
120,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
393.4 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
116,30 грн
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 20:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
450.3 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
124,70 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное