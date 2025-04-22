Вивокапс 16 (Vivokaps 16)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Киев
Мед-сервис
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
6.2 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
117,00
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптекарь
Киев, ул. Ахматовой Анны, 4-А
9.5 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
В городах рядом
Аптекарь
Бровары, ул. Киевская, 243
19.9 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
130.5 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
130.6 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони: -15,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
130.9 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Черкассы, ул. Момота Генерала, 1
154.0 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони: -15,70 грн
Подорожник
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
159.7 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони: -15,70 грн
Мед-сервис
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
301.0 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервис
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
301.5 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
386.2 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони: -15,70 грн
Мед-сервис
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
393.4 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Городская семейная аптека
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
450.3 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.