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Вивокапс 16 (Vivokaps 16)
Вивокапс 16 (Vivokaps 16)
Харьков
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В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
130.6 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
120,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
193.6 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони:
-5,30 грн
130,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
257.8 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
112,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
305.4 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони:
-2,70 грн
133,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Момота Генерала, 1
309.8 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони:
-2,70 грн
133,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
330.0 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
107,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
384.6 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
120,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
385.0 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони:
-5,30 грн
130,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Соборности, 2
385.6 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
120,50
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 243
392.7 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
112,60
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 4-А
401.4 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
120,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
404.6 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
147,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
412.6 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
грн
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Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
840.5 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
114,70
грн
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