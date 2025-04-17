Вивокапс 16 (Vivokaps 16)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони: -13,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
В городах рядом
Аптекарь
Бровары, ул. Киевская, 243
114.7 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.9 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервис
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
128.4 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
117,00
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптекарь
Киев, ул. Ахматовой Анны, 4-А
128.8 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Черкассы, ул. Момота Генерала, 1
232.9 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони: -6,80 грн
Подорожник
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
237.0 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони: -6,80 грн
Мед-сервис
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
311.2 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервис
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
312.5 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
424.3 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Экономия при брони: -13,60 грн
Мед-сервис
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
469.0 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервис
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
499.2 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Городская семейная аптека
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
547.6 км
ВИВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.