Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника

Закваска Иммуновит (Sourdough Immunovit)

2 препаратаНайти все в аптеках
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ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO"
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO"
0.5 г №4
Годовиченко С.О.
от 62,76 грн
в 53 аптеках
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ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO"
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO"
0.5 г №1
Годовиченко С.О.
от 16,80 грн
в 14 аптеках других городов
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Цены в Киев
от 62,76 грн
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Характеристики
Производитель
Годовиченко С.О.
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
4 шт.
Диетические добавки