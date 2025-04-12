Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника
Закваска Иммуновит (Sourdough Immunovit)
2 препарата
Найти все в аптеках
Сортировка:
По популярности
Фильтр
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO"
0.5 г №4
Годовиченко С.О.
от
62,76
грн
в 53 аптеках
Найти в аптеках
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO"
0.5 г №1
Годовиченко С.О.
от
16,80
грн
в 14 аптеках других городов
Найти в аптеках
Количество штук в упаковке
1
4
Цены в
Киев
от
62,76
грн
Найти все в аптеках
Характеристики
Производитель
Годовиченко С.О.
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
4 шт.
Диетические добавки
8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню