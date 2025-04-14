Закваска Иммуновит (Sourdough Immunovit)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Первая аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Первая аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Шевченко, 161
2.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Литературная, 5
2.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
2.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.