Киев
Закваска Иммуновит (Sourdough Immunovit)

Закваска Иммуновит (Sourdough Immunovit)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 108 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
69,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
69,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
81,08 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
60,92 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
72,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
81,36 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
77,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
72,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
77,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
69,24 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
73,80 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
72,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
81,08 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
69,28 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
72,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Шевченко, 161
2.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
81,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
72,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Литературная, 5
2.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
76,00 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
2.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
69,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
77,88 грн
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