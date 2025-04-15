Закваска Иммуновит (Sourdough Immunovit)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Львов
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
85,76
Экономия при брони: -4,97 грн
Ощад аптека
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 25-А
4.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
86,60
Экономия при брони: -20,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Научная, 64
4.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
85,50
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358-А
5.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Любисток
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
3.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
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Аптека низких цен
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
85,41
Экономия при брони: -3,42 грн
Аптека оптовых цен
Винники, ул. Галицкая, 18
9.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
27.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека бам
Мостиска, пл. Рынок, 15/7
62.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
77,40
Экономия при брони: -11,20 грн
Аптека оптовых цен
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 66/1
64.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Подорожник
Дрогобыч, ул. Гончара Олеся, 2/2
64.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
86,60
Экономия при брони: -19,10 грн
Подорожник
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 20
64.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
86,60
Экономия при брони: -19,10 грн
Аптека оптовых цен
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
64.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
65.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Броды, ул. Золотая, 3
85.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека 9-1-1
Радивилов, ул. Невского Александра, 12
93.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека бам
Калуш, ул. Звонарская, 5
94.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
86,20
Экономия при брони: -18,70 грн
Аптека оптовых цен
Нововолынск, просп. Победы, 2-А
98.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Нововолынск, просп. Дружбы, 8
98.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека 9-1-1
Турка, пл. Рынок, 26
104.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.