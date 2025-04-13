Закваска Иммуновит (Sourdough Immunovit)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Полтавская, 10
2.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
3.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
3.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Соломенская, 21
4.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Большая Васильковская, 138
4.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
4.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Дешево
Киев, ул. Загоровская, 1
4.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
5.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Киев, бульв. Русановский, 12
5.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Довженко Александра, 1
5.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Голосеевская, 13
5.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Пулюя Ивана, 5
5.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Подорожник
Киев, ул. Энтузиастов, 7
5.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
86,60
Экономия при брони: -14,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Телиги Елены, 17
5.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
86,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
6.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
77,40
Экономия при брони: -5,40 грн