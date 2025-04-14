Закваска Иммуновит (Sourdough Immunovit)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
85,60
Экономия при брони: -18,10 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
86,60
Экономия при брони: -19,10 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пироговская, 5
5.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 80
10.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
85,50
Экономия при брони: -18,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 49
10.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
83,10
Экономия при брони: -15,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 92/1
10.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
85,50
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 75
12.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
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Лиманка, просп. Гуляева Полковника, 111
11.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Молодежное, ул. Приморская, 15
20.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Черноморск, ул. Парусная, 16-Б
21.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Черноморск, просп. Мира, 30/194-Н
21.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 220
32.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Раздельная, ул. Европейская, 5-Б
62.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Очаков, ул. Первомайская, 38-А
66.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Березовка, ул. Танасчишина, 61
81.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Цебриково, ул. Мира, 16
85.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
109.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.