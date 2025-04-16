Закваска Иммуновит (Sourdough Immunovit)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
88,97
Экономия при брони: -5,39 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
89,25
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 74
5.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
6.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
86,26
Экономия при брони: -5,47 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 70-А
7.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Южный, 32
7.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
85,78
Экономия при брони: -5,58 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, бульв. Вороного Николая, 7-Б
8.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 40-А
8.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Десантная, 15-Б
12.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Электрозаводская, 27-А
12.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 66-Е
13.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
16.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Карбышева, 3-А
20.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Победы, 37-В
30.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
30.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
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