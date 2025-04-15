Закваска Иммуновит (Sourdough Immunovit)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Днепр
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 5-А
4.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Независимости, 21
4.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
4.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 3-А
5.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
6.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
6.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
89,49
Экономия при брони: -5,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Нечая Данила, 11
7.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 121-Б
8.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
86,60
Экономия при брони: -20,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
8.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 14-А
8.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-Л
8.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паршина, 14
9.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
9.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
86,30
Экономия при брони: -5,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
10.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Строителей, 16-А
11.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Подгородное, ул. Шоссейная, 35
15.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ИММУНОВИТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.