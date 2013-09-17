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Витаминно-минеральный комплекс с селеном (Vitamin and mineral complex with selenium) (304503) - инструкция по применению Диетические добавки

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Витаминно-минеральный комплекс с селеном (Vitamin and mineral complex with selenium)
Цена в городе Киев
от 39,06 грн
Без рецепта
80 шт, 0,25 г от 39,06 грн 40 шт, 0,25 г от 23,34 грн
В наличии в 101 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
0,25 г
Количество штук в упаковке
80 шт.
Диетические добавки
3.1.9. Диетические добавки, содержащие селен
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/84328 от 17.09.2013

Витаминно-минеральный комплекс с селеном инструкция по применению

Показания к применению

Витаминно-минеральный комплекс с селеном — дополнительный источник комплекса витаминов и селена, способствует повышению иммунитета и работоспособности организма, обладает антиоксидантными свойствами.

Состав

Дрожжи пивные — 144,95 мг, витаминный премикс (витамин Е — ацетат, тиамина мононитрат, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, аскорбиновая кислота, кальция D-пантотенат, никотинамид, фолиевая кислота) — 0,05 мг, оксид селена — 0,00275 мг, вспомогательные вещества.

Способ применения

Взрослым по 1–2 таблетки три раза в день во время еды. Курс приема — до 1 месяца. В дальнейшем срок употребления и возможность повторного курса согласовывать с врачом.

Противопоказания

Чувствительность к компонентам, беременность, женщины в период лактации, дети до 12 лет.

Форма выпуска

Таблетки по 250 мг № 40 и № 80.

Срок годности

24 месяца.

ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0,25 г, №80
от 39,06 грн
В наличии в 101 аптеке
Цены в аптеках
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0,25 г, №80
от 39,06 грн
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