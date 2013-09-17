Витаминно-минеральный комплекс с селеном (Vitamin and mineral complex with selenium) (304503) - инструкция по применению Диетические добавки
Витаминно-минеральный комплекс с селеном инструкция по применению
Показания к применению
Витаминно-минеральный комплекс с селеном — дополнительный источник комплекса витаминов и селена, способствует повышению иммунитета и работоспособности организма, обладает антиоксидантными свойствами.
Состав
Дрожжи пивные — 144,95 мг, витаминный премикс (витамин Е — ацетат, тиамина мононитрат, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, аскорбиновая кислота, кальция D-пантотенат, никотинамид, фолиевая кислота) — 0,05 мг, оксид селена — 0,00275 мг, вспомогательные вещества.
Способ применения
Взрослым по 1–2 таблетки три раза в день во время еды. Курс приема — до 1 месяца. В дальнейшем срок употребления и возможность повторного курса согласовывать с врачом.
Противопоказания
Чувствительность к компонентам, беременность, женщины в период лактации, дети до 12 лет.
Форма выпуска
Таблетки по 250 мг № 40 и № 80.
Срок годности
24 месяца.