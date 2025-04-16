Витаминно-минеральный комплекс с селеном (Vitamin and mineral complex with selenium)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,36
Экономия при брони: -4,04 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,16
Экономия при брони: -2,86 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
59,83
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,53
Экономия при брони: -3,15 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
60,66
Экономия при брони: -3,93 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,86
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,92
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,79
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
21,38
Экономия при брони: -0,79 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,46
Экономия при брони: -2,15 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
36,47
Экономия при брони: -2,14 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,81
Экономия при брони: -3,45 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,61
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
42,67
Экономия при брони: -1,48 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,00
Экономия при брони: -3,61 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
59,35
Экономия при брони: -3,41 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,38
Экономия при брони: -1,88 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,52
Экономия при брони: -3,03 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,49
Экономия при брони: -2,06 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,52
Экономия при брони: -3,10 грн