Витаминно-минеральный комплекс с селеном (Vitamin and mineral complex with selenium)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,70
Экономия при брони: -3,23 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
36,01
Экономия при брони: -1,69 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,50
Экономия при брони: -2,18 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,90
Экономия при брони: -3,57 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
29,44
Экономия при брони: -1,57 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
60,35
Экономия при брони: -2,91 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,18
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
61,68
Экономия при брони: -3,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Константиновская, 71
2.9 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,60
Экономия при брони: -3,11 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
3.0 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,67
Экономия при брони: -3,22 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,81
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,50
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
60,33
Экономия при брони: -2,89 грн
Фармация
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
4.0 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,60
Экономия при брони: -15,69 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,55
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,00
Экономия при брони: -3,61 грн
Аптека нежных цен
Киев, ул. Неманская, 5
4.1 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
58,53
Экономия при брони: -7,43 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Соломенская, 14
4.4 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
60,63
Экономия при брони: -3,19 грн
Аптека низких цен
Киев, пер. Ясиноватский, 10
4.7 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,39
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека низких цен
Киев, наб. Русановская, 4
5.3 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,99
Экономия при брони: -2,56 грн