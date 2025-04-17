Витаминно-минеральный комплекс с селеном (Vitamin and mineral complex with selenium)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,43
Экономия при брони: -2,93 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
58,16
Экономия при брони: -2,22 грн
Аптека копейка
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
29,39
Экономия при брони: -1,93 грн
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Аптека нежных цен
Хмельник, ул. Соборности, 17
52.9 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
59,81
Экономия при брони: -3,55 грн
Аптека низких цен
Погребище, ул. Винницкая, 12-А
61.7 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
53,05
Экономия при брони: -3,63 грн
Аптека копейка
Бердичев, пер. Тихий, 2
73.8 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,63
Экономия при брони: -2,25 грн
Аптека низких цен
Монастырище, ул. Соборная, 130
99.3 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
57,67
Экономия при брони: -1,73 грн
Аптека нежных цен
Сквира, ул. Соборная, 21
100.9 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,51
Экономия при брони: -4,18 грн
Аптека копейка
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
101.9 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Аптека копейка
Староконстантинов, ул. Острожского, 10
108.7 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
59,84
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека копейка
Староконстантинов, ул. Острожского, 14/1
108.8 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
43,62
Экономия при брони: -2,43 грн
Аптека низких цен
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
110.6 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
57,71
Экономия при брони: -1,77 грн
Аптека копейка
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11
111.2 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
58,10
Экономия при брони: -2,16 грн
Аптека низких цен
Хмельницкий, ул. Подольская, 85
111.3 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
21,43
Экономия при брони: -0,84 грн
Аптека низких цен
Хмельницкий, ул. Заречанская, 57/1
111.5 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
58,17
Экономия при брони: -2,23 грн
Аптека копейка
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
111.6 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
21,83
Экономия при брони: -1,23 грн
Аптека низких цен
Житомир, ул. Витрука, 45
112.7 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,07
Экономия при брони: -3,71 грн
Аптека копейка
Житомир, ул. Витрука, 33
112.9 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,73
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптека низких цен
Хмельницкий, ул. Институтская, 21/1
113.3 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
57,77
Экономия при брони: -2,69 грн
Аптека копейка
Житомир, ул. Тена Бориса, 2-А
113.8 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,97
Экономия при брони: -2,59 грн