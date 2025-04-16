Витаминно-минеральный комплекс с селеном (Vitamin and mineral complex with selenium)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,27
Экономия при брони: -1,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,68
Экономия при брони: -3,35 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,21
Экономия при брони: -3,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,75
Экономия при брони: -3,36 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,64
Экономия при брони: -2,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,46
Экономия при брони: -2,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,14
Экономия при брони: -1,79 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
44,07
Экономия при брони: -2,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,32
Экономия при брони: -2,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,15
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
59,49
Экономия при брони: -3,55 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
28,78
Экономия при брони: -1,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,49
Экономия при брони: -4,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,19
Экономия при брони: -2,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Строителей, 18/6
4.5 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,79
Экономия при брони: -2,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,92
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Благовестного Вадима, 14
4.8 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
53,03
Экономия при брони: -3,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Строителей, 12-В/1
4.8 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,88
Экономия при брони: -2,52 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 1/9
4.8 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,51
Экономия при брони: -4,20 грн