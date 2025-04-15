Витаминно-минеральный комплекс с селеном (Vitamin and mineral complex with selenium)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,58
Экономия при брони: -2,54 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
59,50
Экономия при брони: -3,29 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
45,83
Экономия при брони: -2,65 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,10
Экономия при брони: -3,01 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,56
Экономия при брони: -2,11 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
31,96
Экономия при брони: -1,11 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,53
Экономия при брони: -3,53 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Стрыйская, 57
4.6 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,21
Экономия при брони: -2,13 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
57,44
Экономия при брони: -2,49 грн
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Аптека низких цен
Сокольники, ул. Трускавецкая, 125
5.0 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,76
Экономия при брони: -3,73 грн
Аптека низких цен
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
57,21
Экономия при брони: -2,13 грн
Аптека низких цен
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 14
10.0 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,55
Экономия при брони: -3,49 грн
Аптека низких цен
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
63.4 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,92
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека низких цен
Золочев, ул. Шашкевича, 8
63.5 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,09
Экономия при брони: -3,04 грн
Аптека нежных цен
Шептицкий, ул. Сокальская, 10
64.3 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,14
Экономия при брони: -3,11 грн
Аптека низких цен
Шептицкий, ул. Королева Академика, 6
64.4 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,89
Экономия при брони: -1,84 грн
Аптека копейка
Шептицкий, ул. Бандеры Степана, 6-В
64.5 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,60
Экономия при брони: -3,54 грн
Аптека низких цен
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
65.6 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,18
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека низких цен
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 14/1
65.8 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,07
Экономия при брони: -2,01 грн