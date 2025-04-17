Киев
Витаминно-минеральный комплекс с селеном (Vitamin and mineral complex with selenium)

Витаминно-минеральный комплекс с селеном (Vitamin and mineral complex with selenium)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 14 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,63
Экономия при брони: -2,30 грн
60,33 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,36
Экономия при брони: -1,97 грн
60,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,28
Экономия при брони: -1,92 грн
60,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
57,22
Экономия при брони: -2,17 грн
55,05 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,16
Экономия при брони: -1,83 грн
60,33 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,36
Экономия при брони: -4,04 грн
60,32 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
58,60
Экономия при брони: -2,66 грн
55,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,28
Экономия при брони: -2,92 грн
60,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,82
Экономия при брони: -2,47 грн
60,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
43,55
Экономия при брони: -2,35 грн
41,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,54
Экономия при брони: -2,20 грн
60,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
58,78
Экономия при брони: -2,84 грн
55,94 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. 1-й танковой бригады, 29
4.0 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
43,07
Экономия при брони: -1,88 грн
41,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
58,91
Экономия при брони: -2,97 грн
55,94 грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Славутич, пл. Центральная, 3/1
37.1 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,10
Экономия при брони: -2,72 грн
60,38 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,18
Экономия при брони: -3,84 грн
60,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
64.6 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,60
Экономия при брони: -2,25 грн
60,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Козелец, ул. Соборности, 14
66.2 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,69
Экономия при брони: -2,32 грн
60,37 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126/40
66.8 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
58,41
Экономия при брони: -2,47 грн
55,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
113.5 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,67
Экономия при брони: -3,32 грн
60,35 грн
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