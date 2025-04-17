Витаминно-минеральный комплекс с селеном (Vitamin and mineral complex with selenium)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,63
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,36
Экономия при брони: -1,97 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,28
Экономия при брони: -1,92 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
57,22
Экономия при брони: -2,17 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,16
Экономия при брони: -1,83 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,36
Экономия при брони: -4,04 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
58,60
Экономия при брони: -2,66 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,28
Экономия при брони: -2,92 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,82
Экономия при брони: -2,47 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
43,55
Экономия при брони: -2,35 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,54
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
58,78
Экономия при брони: -2,84 грн
Аптека нежных цен
Чернигов, ул. 1-й танковой бригады, 29
4.0 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
43,07
Экономия при брони: -1,88 грн
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Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
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58,91
Экономия при брони: -2,97 грн
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Славутич, пл. Центральная, 3/1
37.1 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,10
Экономия при брони: -2,72 грн
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Городня, ул. Черниговская, 4
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ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
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64,18
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Экономия при брони: -2,32 грн
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ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
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58,41
Экономия при брони: -2,47 грн
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113.5 км
ВИТАМИН-КА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,67
Экономия при брони: -3,32 грн