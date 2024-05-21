Окопник (живокост) — лекарственное растение, способствующее восстановлению поврежденных тканей. Стимулирует регенерацию костной и хрящевой ткание при заболеваниях суставов, улучшает качественный состав синовиальной жидкости, подвижность суставов, ускоряет процесс сращивания костей при переломах. Окопник содержит вещество аллантоин, которое активно стимулирует рост костной ткани и процессы регенерации эпителия, уменьшает болевые ощущения, проявляет кровоостанавливающее, противовоспалительное и антибактериальное действие.

Бишофит — природный полиминерал, в состав которого входит около 70 элементов (хлориды, сульфаты, йодиды, бром, йод, железо, марганец и др.). Широко применяется в медицине при заболеваниях суставов, оказывает выраженное противовоспалительное, болеутоляющее и регенерирующее действие, активизирует обменные процессы. Эффективен при хронических воспалительных и дистрофических изменениях опорно-двигательного и нервно-мышечного аппарата: деформирующих артрозах, ревматоидном артрите, люмбалгии, люмбоишиалгии и др.

Бадяга — продукт, изготавлевыемый из пресноводной губки бадяги, представляющей собой колонии кишечнополостных животных — Spongilla lacustris fragilis, Ephydatia fliviatilis. Губка живет исключительно в чистых пресноводных водоемах с проточной водой и при определенной температуре. Скелет бадяги состоит из петлистой сети игл кремнезема, связанных между собой органическим веществом — спонгином. В него входят также фосфаты, карбонаты и органические вещества. Действие бадяги основано на механическом раздражении кожи, обусловленном содержанием кремниевых иголок. Применяется при травмах, растяжениях, синяках, гематомах для улучшения функционального состояния кожи, в качестве вспомогательного средства при болях в пояснице, мышцах, суставах, спине.

Эфирные масла кедра и можжевельника оказывают регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшают кровообращение в зоне воспаленных суставов.

Эфирное масло пихты оказывает регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшает кровообращение.

Эфирное масло эвкалипта оказывает болеутоляющее и антисептическое действие. Используется для снятия мышечной и суставной боли, а также при деформации и растяжении связок.