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Гель бальзам Окопник с бишофитом (298138) - инструкция по применению Косметические средства

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Гель бальзам Окопник с бишофитом
Цена в городе Киев
от 29,75 грн
Без рецепта
1 шт от 29,75 грн
В наличии в 62 аптеках
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Производитель
Объем
70 мл
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья

Гель бальзам Окопник с бишофитом инструкция по применению

Показания к применению

Гель-бальзам Окопник с бишофитом: Рекомендован в качестве вспомогательного средства при воспалительных и дегенеративно-дистрофических заболеваниях опорно-двигательного и нервно-мышечного аппарата — артритах, артрозах, радикулите, остеохондрозе, миозитах и др. Активные компоненты геля-бальзама имеют выраженное противовоспалительное и обезболивающее действие, способствуют снятию отечности в зоне воспаленных суставов и улучшению их подвижности, стимулируют регенерацию костной и хрящевой ткани, ускоряют процесс сращивания костей при переломах, улучшают функциональное состояние опорно-двигательного аппарата.

Состав

Бишофит, экстракт окопника, бадяга, эфирное масло пихты, эфирное масло можжевельника, эфирное масло эвкалипта, вспомогательные вещества.

Описание действующих веществ

Окопник (живокост) — лекарственное растение, способствующее восстановлению поврежденных тканей. Стимулирует регенерацию костной и хрящевой ткание при заболеваниях суставов, улучшает качественный состав синовиальной жидкости, подвижность суставов, ускоряет процесс сращивания костей при переломах. Окопник содержит вещество аллантоин, которое активно стимулирует рост костной ткани и процессы регенерации эпителия, уменьшает болевые ощущения, проявляет кровоостанавливающее, противовоспалительное и антибактериальное действие.

Бишофит — природный полиминерал, в состав которого входит около 70 элементов (хлориды, сульфаты, йодиды, бром, йод, железо, марганец и др.). Широко применяется в медицине при заболеваниях суставов, оказывает выраженное противовоспалительное, болеутоляющее и регенерирующее действие, активизирует обменные процессы. Эффективен при хронических воспалительных и дистрофических изменениях опорно-двигательного и нервно-мышечного аппарата: деформирующих артрозах, ревматоидном артрите, люмбалгии, люмбоишиалгии и др.

Бадяга — продукт, изготавлевыемый из пресноводной губки бадяги, представляющей собой колонии кишечнополостных животных — Spongilla lacustris fragilis, Ephydatia fliviatilis. Губка живет исключительно в чистых пресноводных водоемах с проточной водой и при определенной температуре. Скелет бадяги состоит из петлистой сети игл кремнезема, связанных между собой органическим веществом — спонгином. В него входят также фосфаты, карбонаты и органические вещества. Действие бадяги основано на механическом раздражении кожи, обусловленном содержанием кремниевых иголок. Применяется при травмах, растяжениях, синяках, гематомах для улучшения функционального состояния кожи, в качестве вспомогательного средства при болях в пояснице, мышцах, суставах, спине.

Эфирные масла кедра и можжевельника оказывают регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшают кровообращение в зоне воспаленных суставов.

Эфирное масло пихты оказывает регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшает кровообращение.

Эфирное масло эвкалипта оказывает болеутоляющее и антисептическое действие. Используется для снятия мышечной и суставной боли, а также при деформации и растяжении связок.

Способ применения

Небольшое количество геля-бальзама 2 раза в день наносить на проблемные участки и втирать легкими массажными движениями до полного впитывания. Курс использования — 3–4 недели. При необходимости повторить курс через 1–1,5 месяца.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

Форма выпуска

Туба 70 мл в упаковке.

Срок годности

24 месяца

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ОКОПНИК С БИШОФИТОМ
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл
от 29,75 грн
В наличии в 62 аптеках
Цены в аптеках
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ОКОПНИК С БИШОФИТОМ
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл
от 29,75 грн
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