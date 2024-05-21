Гель бальзам Окопник с бишофитом (298138) - инструкция по применению Косметические средства
Гель бальзам Окопник с бишофитом инструкция по применению
Показания к применению
Гель-бальзам Окопник с бишофитом: Рекомендован в качестве вспомогательного средства при воспалительных и дегенеративно-дистрофических заболеваниях опорно-двигательного и нервно-мышечного аппарата — артритах, артрозах, радикулите, остеохондрозе, миозитах и др. Активные компоненты геля-бальзама имеют выраженное противовоспалительное и обезболивающее действие, способствуют снятию отечности в зоне воспаленных суставов и улучшению их подвижности, стимулируют регенерацию костной и хрящевой ткани, ускоряют процесс сращивания костей при переломах, улучшают функциональное состояние опорно-двигательного аппарата.
Состав
Бишофит, экстракт окопника, бадяга, эфирное масло пихты, эфирное масло можжевельника, эфирное масло эвкалипта, вспомогательные вещества.
Описание действующих веществ
Окопник (живокост) — лекарственное растение, способствующее восстановлению поврежденных тканей. Стимулирует регенерацию костной и хрящевой ткание при заболеваниях суставов, улучшает качественный состав синовиальной жидкости, подвижность суставов, ускоряет процесс сращивания костей при переломах. Окопник содержит вещество аллантоин, которое активно стимулирует рост костной ткани и процессы регенерации эпителия, уменьшает болевые ощущения, проявляет кровоостанавливающее, противовоспалительное и антибактериальное действие.
Бишофит — природный полиминерал, в состав которого входит около 70 элементов (хлориды, сульфаты, йодиды, бром, йод, железо, марганец и др.). Широко применяется в медицине при заболеваниях суставов, оказывает выраженное противовоспалительное, болеутоляющее и регенерирующее действие, активизирует обменные процессы. Эффективен при хронических воспалительных и дистрофических изменениях опорно-двигательного и нервно-мышечного аппарата: деформирующих артрозах, ревматоидном артрите, люмбалгии, люмбоишиалгии и др.
Бадяга — продукт, изготавлевыемый из пресноводной губки бадяги, представляющей собой колонии кишечнополостных животных — Spongilla lacustris fragilis, Ephydatia fliviatilis. Губка живет исключительно в чистых пресноводных водоемах с проточной водой и при определенной температуре. Скелет бадяги состоит из петлистой сети игл кремнезема, связанных между собой органическим веществом — спонгином. В него входят также фосфаты, карбонаты и органические вещества. Действие бадяги основано на механическом раздражении кожи, обусловленном содержанием кремниевых иголок. Применяется при травмах, растяжениях, синяках, гематомах для улучшения функционального состояния кожи, в качестве вспомогательного средства при болях в пояснице, мышцах, суставах, спине.
Эфирные масла кедра и можжевельника оказывают регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшают кровообращение в зоне воспаленных суставов.
Эфирное масло пихты оказывает регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшает кровообращение.
Эфирное масло эвкалипта оказывает болеутоляющее и антисептическое действие. Используется для снятия мышечной и суставной боли, а также при деформации и растяжении связок.
Способ применения
Небольшое количество геля-бальзама 2 раза в день наносить на проблемные участки и втирать легкими массажными движениями до полного впитывания. Курс использования — 3–4 недели. При необходимости повторить курс через 1–1,5 месяца.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.
Форма выпуска
Туба 70 мл в упаковке.
Срок годности
24 месяца