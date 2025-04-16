Гель бальзам Окопник с бишофитом
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,66
Экономия при брони: -3,99 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
72,01
Экономия при брони: -4,45 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,52
Экономия при брони: -3,01 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,58
Экономия при брони: -3,07 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,86
Экономия при брони: -2,35 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,45
Экономия при брони: -1,94 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,83
Экономия при брони: -4,16 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,22
Экономия при брони: -1,71 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,61
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,84
Экономия при брони: -2,33 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Южный, 32
7.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,82
Экономия при брони: -3,31 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
8.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,37
Экономия при брони: -2,86 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
12.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
12.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,03
Экономия при брони: -2,52 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
14.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
29.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
39,15
Экономия при брони: -1,44 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
39,97
Экономия при брони: -2,26 грн
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Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
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ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,95
Экономия при брони: -4,28 грн
Аптека копейка
Покров, ул. Центральная, 25
60.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,90
Экономия при брони: -3,23 грн
Аптека низких цен
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
61.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,22
Экономия при брони: -1,71 грн