Гель бальзам Окопник с бишофитом
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,40
Экономия при брони: -1,89 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,97
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,18
Экономия при брони: -3,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
39,35
Экономия при брони: -1,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
3.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
40,50
Экономия при брони: -2,79 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,79
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,96
Экономия при брони: -3,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,81
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
5.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,45
Экономия при брони: -1,94 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
5.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,97
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
6.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,19
Экономия при брони: -2,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
7.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
7.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
9.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,23
Экономия при брони: -3,56 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
9.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,39
Экономия при брони: -1,88 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
10.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,01
Экономия при брони: -2,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 30-В
11.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,77
Экономия при брони: -2,26 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
11.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,37
Экономия при брони: -3,72 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
22.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,24
Экономия при брони: -1,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,54
Экономия при брони: -2,03 грн