Гель бальзам Окопник с бишофитом
Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Львов
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,43
Экономия при брони: -2,92 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,64
Экономия при брони: -2,13 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,51
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,20
Экономия при брони: -3,53 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,69
Экономия при брони: -2,18 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,58
Экономия при брони: -2,07 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
63.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,49
Экономия при брони: -4,82 грн
Аптека низких цен
Золочев, ул. Шашкевича, 8
63.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,13
Экономия при брони: -2,62 грн
Аптека низких цен
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
65.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,30
Экономия при брони: -2,63 грн
Аптека низких цен
Самбор, ул. Мазепы, 1
68.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,72
Экономия при брони: -3,21 грн
Аптека низких цен
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 5
113.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,38
Экономия при брони: -3,71 грн
Аптека низких цен
Ивано-Франковск, ул. Ивасюка Владимира, 11
113.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,17
Экономия при брони: -2,66 грн
Аптека низких цен
Тернополь, ул. Русская, 20
117.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,93
Экономия при брони: -2,42 грн
Аптека низких цен
Теребовля, ул. Князя Василько, 98
134.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,51
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека низких цен
Луцк, ул. Ковельская, 47-А
135.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,62
Экономия при брони: -3,95 грн
Аптека низких цен
Луцк, просп. Молодежи, 21
140.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,27
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека копейка
Луцк, ул. Защитников Украины, 47
141.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,83
Экономия при брони: -3,27 грн
Аптека копейка
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
163.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,25
Экономия при брони: -1,74 грн
Аптека шар@
Коломыя, ул. Мазепы Ивана, 9
164.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,39
Экономия при брони: -3,83 грн
Аптека копейка
Ровно, ул. Соборная, 156
180.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,64
Экономия при брони: -2,97 грн