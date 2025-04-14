Гель бальзам Окопник с бишофитом
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,79
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,26
Экономия при брони: -2,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,52
Экономия при брони: -3,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,16
Экономия при брони: -2,65 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,26
Экономия при брони: -2,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
7.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,75
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-А
7.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,08
Экономия при брони: -2,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
7.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,74
Экономия при брони: -2,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 25
8.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,47
Экономия при брони: -1,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
8.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,45
Экономия при брони: -3,89 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-А
12.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,44
Экономия при брони: -3,77 грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
35.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,79
Экономия при брони: -4,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
55.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
107.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,22
Экономия при брони: -2,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
122.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,28
Экономия при брони: -2,77 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Лозовая, просп. Победы, 15
123.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,40
Экономия при брони: -1,89 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
129.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,06
Экономия при брони: -2,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 77
130.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,04
Экономия при брони: -3,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
133.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,40
Экономия при брони: -3,73 грн