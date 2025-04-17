Гель бальзам Окопник с бишофитом
Винница (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,48
Экономия при брони: -2,97 грн
Аптека копейка
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,84
Экономия при брони: -3,33 грн
Аптека копейка
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,34
Экономия при брони: -1,83 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,98
Экономия при брони: -2,47 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Бердичев, ул. Житомирская, 18
73.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,33
Экономия при брони: -2,82 грн
Аптека низких цен
Бердичев, ул. Житомирская, 43
74.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,67
Экономия при брони: -3,16 грн
Подорожник
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
110.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
111.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,64
Экономия при брони: -3,97 грн
Аптека низких цен
Житомир, ул. Витрука, 45
112.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,11
Экономия при брони: -4,44 грн
Аптека
Хмельницкий, ул. Молодежная, 6/2
113.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Житомир, ул. Покровская, 63
115.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 64
126.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
131.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 95-В
132.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,98
Экономия при брони: -2,47 грн
Аптека низких цен
Белая Церковь, ул. Гоголя, 18
132.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,90
Экономия при брони: -3,39 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Тищика, 8
136.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,67
Экономия при брони: -3,11 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
136.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,67
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Фастов, ул. Соборная, 65
138.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
51,07
Экономия при брони: -3,56 грн
Аптека копейка
Фастов, пл. Привокзальная, 19
139.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
39,67
Экономия при брони: -1,96 грн
Аптека низких цен
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 23-А
146.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,93
Экономия при брони: -2,42 грн