Гель бальзам Окопник с бишофитом
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,46
Экономия при брони: -2,95 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,83
Экономия при брони: -3,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,72
Экономия при брони: -3,21 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
4.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,27
Экономия при брони: -2,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,98
Экономия при брони: -2,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Строителей, 12-В/1
4.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,75
Экономия при брони: -2,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
8.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,16
Экономия при брони: -3,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,28
Экономия при брони: -2,61 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
99.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,86
Экономия при брони: -3,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
39,24
Экономия при брони: -1,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
111.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,04
Экономия при брони: -2,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
112.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,10
Экономия при брони: -2,43 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Южноукраинск, просп. Независимости, 22
116.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,83
Экономия при брони: -2,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
121.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
39,97
Экономия при брони: -2,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Великодолинское, ул. Центральная, 128
125.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,07
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
143.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,82
Экономия при брони: -3,31 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
148.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,22
Экономия при брони: -1,71 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
148.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,83
Экономия при брони: -4,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
149.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,45
Экономия при брони: -1,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
151.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК С БИШОФИТОМ" 70 мл №1
Фармаком
72,01
Экономия при брони: -4,45 грн