Легко втереть в кожу и тепло укутать на 1–2 часа. Компресс — развести 1:1 горячей водой (t раствора 35–40 ° C), пропитать ткань и нанести на тело (сустав, спину) под пленку и тепло укрыть на 20–30 минут. Для аппаратных процедур использовать в разведении 1:1 с водой.