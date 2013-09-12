Бишофит полтавский Элит Бишофит-Mg++ (295249) - инструкция по применению Косметические средства
Цена в городе Киев
от 30,46 грн
Без рецепта
Производитель
Экобиз
Объем
250 мл
Косметические средства
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/82609 от 12.09.2013
Бишофит полтавский Элит Бишофит-Mg++ инструкция по применению
Состав
- бишофит
- глицерин
- аллантоин
- масло можжевельника обыкновенного
- масло мента пиперита
- масло эвкалипта
- масло сосновой иглы
Способ применения
Легко втереть в кожу и тепло укутать на 1–2 часа. Компресс — развести 1:1 горячей водой (t раствора 35–40 ° C), пропитать ткань и нанести на тело (сустав, спину) под пленку и тепло укрыть на 20–30 минут. Для аппаратных процедур использовать в разведении 1:1 с водой.