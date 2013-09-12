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Бишофит полтавский Элит Бишофит-Mg++ (295249) - инструкция по применению Косметические средства

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Бишофит полтавский Элит Бишофит-Mg++
Цена в городе Киев
от 30,46 грн
Без рецепта
1 шт от 30,46 грн 1 шт Нет в наличии
В наличии в 138 аптеках
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Производитель
Объем
250 мл
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/82609 от 12.09.2013

Бишофит полтавский Элит Бишофит-Mg++ инструкция по применению

Состав

  • бишофит
  • глицерин
  • аллантоин
  • масло можжевельника обыкновенного
  • масло мента пиперита
  • масло эвкалипта
  • масло сосновой иглы

Способ применения

Легко втереть в кожу и тепло укутать на 1–2 часа. Компресс — развести 1:1 горячей водой (t раствора 35–40 ° C), пропитать ткань и нанести на тело (сустав, спину) под пленку и тепло укрыть на 20–30 минут. Для аппаратных процедур использовать в разведении 1:1 с водой.

БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ЭЛИТ тм БИШОФИТ-Mg++
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл
от 30,46 грн
В наличии в 138 аптеках
Цены в аптеках
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ЭЛИТ тм БИШОФИТ-Mg++
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл
от 30,46 грн
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