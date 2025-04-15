Бишофит полтавский Элит Бишофит-Mg++
Львов (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,97
Экономия при брони: -3,99 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,70
Экономия при брони: -5,82 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
D.s.
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
D.s.
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
69,45
Экономия при брони: -2,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
70,88
Экономия при брони: -2,26 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
67,86
Экономия при брони: -5,68 грн
Подорожник
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
80,93
Экономия при брони: -3,04 грн
Подорожник
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
68,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Широкая, 70-В
3.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
72,43
Экономия при брони: -4,07 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз
72,12
Экономия при брони: -3,52 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 214
4.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ЭЛИТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 250 мл №1
Экобиз